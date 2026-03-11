女子プロレスのスターダムは11日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。準々決勝が行われ、前回王者の玖麗さやかは前回準VのHATE軍の吏南と対戦。場外戦などペースを握られながらも、ボディープレスや膝蹴りなどで反撃。10分すぎ、玖麗もときめきスピアーから丸めてカウント2。最後は吏南が15分14秒、リバースゴリースペシャルボムからの体固めで玖麗を下し勝利した。4強入りした吏南は「このトーナメン