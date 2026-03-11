松本文部科学相は１１日の衆院文科委員会で、自身の女性問題を巡る週刊文春の報道に関して事実関係と対応を問われ、「報道内容を見た上で判断をしたい」と述べた。中道改革連合の泉健太氏の質問に答えた。週刊文春（電子版）は同日、松本氏が昨年１０月の文科相就任以前に既婚女性と不倫関係にあり、女性を衆院議員会館の自身の事務所に招き入れていたなどと報じた。同委員会で泉氏は「事実だとしたら、職務を続けられるのか