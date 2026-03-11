プロフィギュアスケーターの無良崇人さんが１１日に自身のインスタグラムを更新。プロフィギュアスケーター・羽生結弦さんとのツーショットを公開した。無良さんは、今月７日から３日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開催された、羽生さんが座長を務めるアイスショー「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ２０２６」にゲスト出演。インスタグラムに「＃東和薬品ｐｒｅｓｅｎｔｓ羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａ