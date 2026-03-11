４回、満塁のピンチを招き降板する横浜ＤｅＮＡ・藤浪＝横浜（花輪久写す）先発の藤浪は四回途中４失点（自責２）、２四球とぴりっとしなかった。両打ちのドラフト１位ルーキー平川（仙台大）を含め、左打者９人が並んだ広島打線を相手に初回に２失点し、三者凡退は１度だけ。カットボールの制球はまずまずだったが、最速１５１キロの直球は抜けることが多く、「感触がよくなかった」と表情はさえなかった。中継ぎで登板した