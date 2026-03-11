◇第6回WBC1次ラウンドB組イタリア―メキシコ（2026年3月12日テキサス州ヒューストン ）第6回WBCの1次ラウンド（R）B組で11日（日本時間）、大波乱が起きた。世界ランキング14位のイタリアが、史上最強の呼び声高かった同3位のアメリカを8―6で撃破。まさかの番狂わせで、同6位のメキシコを含む3チームにグループ突破の可能性が残った。12日に行われるイタリア―メキシコ戦では、イタリアは勝てば4戦全勝で1次R突破。負