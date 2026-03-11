元「BiSH」のモモコグミカンパニーが11日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。人の気配が苦手とし、徹底的に対策した結果、思いを寄せていた男性が音信不通になったことを明かした。この日は「選択的『おひとり様』の本音爆発SP」と題し、ゲスト出演した芸能人がそれぞれのおひとり様事情を語った。モモコグミカンパニーは「人の気配が苦手」とし、BiSH時代を回想。コンサートなどで地方に行く時