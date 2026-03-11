◇オープン戦日本ハム3―1楽天（2026年3月11日静岡）出身地の静岡での試合で、日本ハム・奈良間大己が4番で出場した。初回1死二塁の先制機では楽天のドラフト1位・藤原のスライダーに空振り三振。その後も四球、捕ゴロだったが、2―0の9回1死三塁で右前適時打。静岡・菊川市出身の奈良間は「最後にいいところを見せられた」とホッとした表情だった。