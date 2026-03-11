女子プロレスのスターダムは11日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。準々決勝で前回王者の玖麗さやかが前回準VのHATE軍の吏南に15分14秒、リバースゴリースペシャルボムからの体固めで敗戦。するとリングに欠場中の上谷沙弥が登場し、執拗にワールド・オブ・スターダムのベルト挑戦を要求してた玖麗に「お前の大事なものを懸けるなら15日の横浜で戦ってやる」と挑戦を受諾した。バックステージでは上