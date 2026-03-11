老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、夫が年金受給の権利取得前に亡くなった場合の配偶者の年金についてです。Q：夫が年金をもらう前に亡くなれば、配偶者の私は年金の何割かはもらえるんでしょうか