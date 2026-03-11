語彙の奥に潜む意外な共通点を探り当てて、脳を心地よく刺激してみませんか？今回は、家庭内の温かな習慣から自然の風景まで、情緒豊かな言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを埋めて、意味の通る言葉を完成させる「ひらがな2文字」が何か、直感を研ぎ澄ませて考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□がりし□□い□□しみあ□□ぎヒント：兄弟や親戚