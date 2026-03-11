物価の上昇が続く中で、「毎月あと3万〜5万円ほど余裕があれば」と感じているシニアの方も多いのではないでしょうか。そんなシニア世代にとって、無理のない働き方として注目されているのが「シルバー人材センター」です。今回は、その仕組みと上手な活用方法をご紹介します。シルバー人材センターの仕組みとは？シルバー人材センター（以下センターと表記）は、原則として60歳以上の健康で働く意欲のある方を対象とした組織です。