◇プロ野球 オープン戦 ソフトバンク15-2巨人(11日、みずほPayPayドーム)巨人がソフトバンクと対戦し計15失点で敗戦。投手陣に不安が残る内容となりました。この日先発を任されたのは来日1年目のウィットリー投手。初回、デッドボールなどでランナーをためると山川穂高選手に先制のタイムリー。さらにデッドボールで満塁とすると秋広優人選手にホームランを打たれ、1回5失点の内容となりました。2回は2番手の松浦慶斗投手が連続フ