バイアスロンで金メダルを獲得したウクライナのオレクサンドラ・コノノワが表彰式に臨む際に、国際パラリンピック委員会から外すよう求められた「戦争を止めろ」と書かれたイヤリング（同国パラ委員会提供、共同）【テーゼロ共同】ウクライナ・パラリンピック委員会（UPC）は11日、ミラノ・コルティナ冬季パラで国際パラリンピック委員会（IPC）から、選手団の宿舎に掲げた国旗を撤去したり、表彰式に臨む選手が「戦争を止めろ」