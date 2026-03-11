アメリカ、イスラエルとイランの攻撃の応酬が続く中、ホルムズ海峡を航行中のタイ船籍の貨物船が攻撃を受けたとタイ政府が発表しました。乗組員3人が行方不明になっているということです。タイ外務省によりますと、11日、ホルムズ海峡を航行していたタイ船籍の貨物船が攻撃を受け、損傷しました。タイ軍から緊急支援の要請を受けたオマーン海軍がこれまでにタイ国籍の乗組員20人を救助し、ほかに行方不明となっている3人の捜索を続