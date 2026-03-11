◇オープン戦西武1―4阪神（2026年3月11日甲子園）2番手で登板した西武・渡辺勇太朗は4回を投げて2安打2失点。しかし味方の失策が絡んだもので自責点は0だった。7回に味方内野陣の連続失策などで1死二、三塁となり、阪神のドラフト3位・岡城に2点三塁打。それ以外のイニングは危なげない内容で4奪三振。「全体的には良かった。ただ、ストライクゾーンに集めすぎたので、今後はボールから入るなど余裕を持てればいい」