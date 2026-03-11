日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が１１日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日のテーマは「結婚だけが幸せじゃない！おひとり様の本音爆発ＳＰ」。映画館デートで隣同士に座りたくないという話題で、女優・本仮屋ユイカは電車内で隣になった見知らぬ人の行動がすごく気になってしまうことがあるという。「人の動きがすごく気になって。電車に乗ってたときに、隣の紳士が貧乏ゆすりを始めるわ