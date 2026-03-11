元巨人監督の高橋由伸さんが１１日放送の日本テレビ系特番「ＷＢＣ詳報『独占公開』侍Ｊ激闘の舞台裏映像！」（午後７時）に出演。ＷＢＣ東京ラウンドでは１５打数２安打と不振だった岡本和真（ブルージェイズ）の決勝ラウンドでの復活に期待を寄せた。この日の番組で岡本の調子について聞かれると「調子はそんなに悪くないと思う。守備なんか非常にいい動きをしてますから」と答えた高橋さん。「たまたまタンパでのキャンプ