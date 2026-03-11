◆オープン戦中日３―１ヤクルト（１１日・バンテリンドーム）ヤクルト・奥川恭伸投手がオープン戦３度目の先発を務め、４回を無安打無失点にまとめた。最速１４９キロの速球に切れのあるスライダーで５奪三振。３日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）では３回で被安打４、２失点と今ひとつの内容だっただけに「しっかり０点で抑えられたところはよかったと思います」と静かな口調で振り返った。４四球もコースギリギリを狙