【モデルプレス＝2026/03/11】なにわ男子の道枝駿佑と女優の生見愛瑠が3月11日、大阪うめきた広場にて行われた映画『君が最後に遺した歌』春の星空イベントin大阪に出席。【写真】生見愛瑠、ショーパン×ニーハイブーツで美脚チラリ◆道枝駿佑×生見愛瑠「君が最後に遺した歌」デビュー作「今夜、世界からこの恋が消えても」で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬氏の、2作目の小説「君が最後に遺した歌」を原作とした、“歌をつく