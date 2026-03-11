本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 3/11（水） EUR/USD 1.1650（13.0億ユーロ） 1.1670（7.28億ユーロ） 1.1675（7.07億ユーロ） 1.1700（26.0億ユーロ） 1.1750（7.52億ユーロ） USD/JPY 155.00（11.0億ドル） 155.50（5.12億ドル） GBP/USD 1.3410（3.90億ポンド) 1.3420（3.29億ポンド） ユーロドルは1.1650から1.1700にかけてポイントが連続、