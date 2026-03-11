消費者物価指数（CPI）（2月）21:30 結果0.3% 予想0.3%前回0.2%（前月比) 結果2.4% 予想2.4%前回2.4%（前年比) 結果0.2% 予想0.2%前回0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果2.5% 予想2.5%前回2.5%（食品・エネルギー除くコア・前年比)