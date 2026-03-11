プロゴルファーの金田久美子（36＝スタンレー電気）が11日、自身のインスタグラムを更新。友人から服装にダメ出しされたことをつづった。金田は「気分良く焼き鳥食べてたらその色のニット顔に似合ってないから捨てろと言われました。毒舌」と、友人からダメ出しされた服装を披露した。この言葉を受けて「素直にちゃんと断捨離しました。着納めです」と、捨てる決意をしたことを明かした。また「そして地元のみんなギャルい