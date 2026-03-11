amazonprimevideoで配信された婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」で4代目バチェラーを務めた実業家の黄皓（こう・こう）さん（39）が11日、自身のインスタグラムを更新。結婚式を挙げたことを明かした。黄皓さんは「この度、世界に一つだけの結婚式を挙げました」と結婚式のショットを複数枚投稿した。式を挙げたことに「ハワイの小さな牧場で最愛の妻、娘、家族、友人に囲まれて本当に幸せな時間でした」と振