ソシエダの日本代表MF久保建英が復帰に向けて最終段階に入っているようだ。スペイン『アス』が報じている。久保は1月18日に開催されたラ・リーガ第20節バルセロナ戦で左足ハムストリングを負傷。ペッレグリーノ・マタラッツォ監督は先日、「回復は順調に進んでいる」と明かし、さらに「もし来週また聞かれれば、より正確な復帰時期をお伝えできるかもしれない」と、数日中に具体的な見通しがつく可能性を示唆していた。同紙