[3.11 ACLE決勝T1回戦第2戦 神戸2-1FCソウル 御崎公園]AFCチャンピオンズリーグエリートの東地区決勝トーナメント第2戦で、ヴィッセル神戸はホームでFCソウルと対戦し、2-1で勝利した。連勝で2戦合計スコアも3-1として、4月16日からセントラル開催を予定しているファイナルステージに勝ち上がった。1週間前の韓国で行った第1戦は前半にDFマテウス・トゥーレルが先制点を決めて神戸が先制。後半に神戸はPKを与えるピンチがあ