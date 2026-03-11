【ACLE決勝トーナメント1回戦第2戦】(ノエスタ)神戸 2-1(前半0-1)FCソウル<得点者>[神]大迫勇也(78分)、井手口陽介(89分)[F]パトリク・クリマラ(20分)<警告>[神]マテウス・トゥーレル(22分)主審:アリレザ・ファガニ副審:ジョージ・ラクリンディス、ジェームズ・リンゼイ├大迫&井手口弾で鮮やか逆転!神戸がFCソウルに連勝してACLEベスト8へ!└1年前の屈辱を晴らした大迫勇也「ヴィッセル神戸が強いチームであるこ