[3.11 ACLE決勝T1回戦第2戦 神戸2-1FCソウル 御崎公園]千両役者の活躍だった。前半を1点ビハインドで折り返したヴィッセル神戸は、ベンチスタートになっていたFW大迫勇也を投入する。すると大迫は決定機を連続して作ってみせる。後半27分のヘディングシュートはポストに当ててしまったが、同33分、MF武藤嘉紀の右クロスにファーサイドから飛び込んで、“ファイナルステージ進出弾”を蹴り込んだ。大迫は先月6日のJ1百年構想