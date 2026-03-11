【ACLE決勝トーナメント1回戦第2戦】(Eピース)広島 1-0(前半0-0)ジョホール<得点者>[広]木下康介(90分)<警告>[広]ジャーメイン良(32分)、木下康介(61分)[ジ]ジャイロ(28分)、ネネ(37分)、アヘル・アケチェ(48分)主審:モハンメド・アルホイシ副審:ハラフ・ザイド・アルシャンマリ、ヤシル・アルスルタン└広島はジョホールに屈してACLE16強敗退…2点ビハインドで迎えた第2戦、木下PK弾で1点差も逆転突破ならず