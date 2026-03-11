[3.11 ACL2準々決勝第2戦](ラチャブリ)※21:15開始主審:コ・ヒョンジン副審:ユン・ジェヨル、パク・サンジュン<出場メンバー>[ラチャブリFC]先発GK 99 カンポン・ファトムアカックルDF 2 ガブリエル・ムトンボDF 55 ダニエル・ティンMF 3 シジクレイMF 6 タナMF 8 タナワット・スエンチッタウォンMF 27 ジェシー・カランMF 28 トーサワット・リンワナサティアンFW 7 デニルソン・ジュニオールFW 11 ネゲバFW 79 グレイソン控