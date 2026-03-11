ツエーゲン金沢は11日、DF有吉勇人が自家用車を運転中、停車していた前方の車両に追突する事故を起こしたと発表した。事故が発生したのは8日の16時半頃で、場所は石川県金沢市示野町。事故が起きた後は速やかに警察に連絡し、必要な対応を行ったと報告している。また、この事故における怪我人は出ていないという。クラブは公式サイトで「本人に対して厳重注意を行うとともに、選手およびクラブスタッフ等全ての関係者への注