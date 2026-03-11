10日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、「フォロー＆リポスト プレゼントキャンペーン」の実施をクラブ公式Xで伝えている。 本キャンペーンは、21日（土）と22日（日）に有明コロシアムで行われるSVリーグ男子第18節の東レアローズ静岡戦にて、「RESOL HOTELS（リソルホテルズ）DAY」が開催されることを記念して実施。リソルホテルズ