三代目JSOULBROTHERSのNAOTO（42）が11日、東京・日本武道館でソロツアーの最終公演を行った。単独での武道館公演は自身初。開演前の取材に「いよいよ来た。人生でなかなか経験できることじゃない」と喜びを表現した。キレのあるダンスやラップから、爆笑必至のトークと、バラエティ豊かな2時間半。サプライズ登場したTaniYuuki（27）とコラボも。3カ月練習したピアノで「HB2Ufeat.TaniYuuki」の弾き語りを披露