１１日午前６時５０分頃、大阪市北区鶴野町の国道４２３号で、地中に垂直に埋められた鋼鉄管（重さ約５６トン、直径約３・６メートル、全長約３０メートル）が道路から突き出しているのを１１０番で駆けつけた警察官が確認した。鋼鉄管は市の下水道管工事で埋められたもので、高さは一時、地上１３メートルに達した。現場は阪急大阪梅田駅近くで、幹線道路「新御堂筋」の高架下。けが人はなかった。消防隊などが管の内部に注水