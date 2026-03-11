◇オープン戦西武1―4阪神（2026年3月11日甲子園）西武先発・与座は粘りの投球。初回に3安打で2点を失うも、2回以降は以降は持ち味の緩急を利かせた投球で追加点を許さなかった。4回を投げて5安打4奪三振で2失点。サブマリンは「普段やらない球場で違和感があったが、三振も取れた。結果としてはいい」と納得の表情で振り返った。昨季は16試合の登板で6勝をマーク。ローテーションの一角としてさらなる奮闘が期待され