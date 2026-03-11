侍ジャパンは１１日、羽田空港発のチャーター機で決戦の地となるマイアミ国際空港へ到着した。チームの公式インスタグラムではチャーター機内の様子を公開。佐藤輝明内野手が源田壮亮内野手と一緒に記念撮影を行うなど、機内での選手たちの行動がアップされた。佐藤輝と源田は同じシートに座って記念撮影。さらに自主トレをともにする山本と高橋宏はチャーター機の前のタラップで一緒に笑みを浮かべた。森下はネックピローを巻