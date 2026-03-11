歌舞伎俳優の中村隼人が１１日、大阪市立美術館で行われた「興祖微妙大師六百五十年遠諱記念特別展『妙心寺禅の継承』」（４月５日まで）の取材会に参加した。同展は、京都の臨済宗妙心寺派大本山妙心寺に伝わる禅宗美術、桃山絵画など寺宝を展示。中村は同展で音声ガイドに初挑戦した。中村は、同展の展示を見て「圧倒されるといいますか、すごい力強さを感じました」と驚嘆。音声ガイドの収録時には小さな部屋で作品の写