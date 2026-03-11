ハク。が3月4日の東京・渋谷CLUB QUATTRO公演を皮切りに、＜“GO-東名阪クアトロツアー編-”＞を開催中だ。そのファイナルとなる3月13日の大阪・梅田CLUB QUATTRO公演の模様がオフィシャルYouTubeチャンネルにてライブ生配信されることが決定した。＜“GO-東名阪クアトロツアー編-”＞ファイナル公演は会場チケットが既にソールドアウト。大盛況となった渋谷CLUB QUATTRO、名古屋CLUB QUATTRO公演を経て迎える梅田CLUB QUATTROファ