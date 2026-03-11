ＥＸＩＬＥＮＡＯＴＯが１１日、東京・日本武道館で自身２度目のソロツアー「ＮＡＯＴＯＰＲＥＳＥＮＴＳＨＯＮＥＳＴＴＯＷＮ２０２６」のファイナル公演を開催した。約２時間で全２６曲を披露し、訪れた８０００人を熱狂させた。暗闇から登場したＮＡＯＴＯは、圧倒的なオーラを放っていた。「東京、調子どうですか？武道館、あがってこうぜ！」と呼びかけると、「ＨｅａｒｔＢｒｅａｋｅｒＺｆｅａｔ．ＣＲＡＺ