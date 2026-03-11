20周年ツアーを完走し、今週末の名古屋公演でついにファイナルを迎えるSadie。その熱狂も冷めやらぬまま、3月18日にZepp SHINJUKUで結成21周年という新たな門出を刻む。ライブに先立ち、新ビジュアルも公開されている。＜Sadie 21st Anniversary Live「BLACK FUNERAL」＞2026年3月18日(水)Zepp Shinjuku開場17:45 / 開演18:30https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=695005