◆第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２（３月１１日、船橋競馬場・ダート２４００メートル、良）砂のステイヤーが集結したダートグレード競走が１２頭（ＪＲＡ４、南関東６、他地区２）で行われ、ＪＲＡから川崎への移籍初戦となった３番人気のセラフィックコール（牡６歳、川崎・内田勝義厩舎、父ヘニーヒューズ）が直線一度は抜け出すも、勝ち馬に差し切られて２着。クリソライト（１５〜１７年）以来の３連覇はならなかった。