西鉄バス北九州の40代の運転手が、今月9日に乗務した路線バスで、シートベルトを着用せずに運転していたことがわかりました。西鉄バス北九州によりますと、北九州市小倉南区の弥生が丘自動車営業所に勤務する40代の運転手は、今月9日の午前6時半ごろから午後8時前にかけて、戸畑区と小倉南区を結ぶ区間など乗務した8便で、シートベルトを着用しないまま運転していました。気づいた乗客が「お客さまセンター」に