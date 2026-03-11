日本ラグビー協会は11日、都内で理事会を開き、岩渕健輔専務理事が取材に応じた。2026年度の予算案は、収入が83億4000万円で支出が83億2000万円。支出額のうち15億円は、W杯を前年に控えた男子15人制日本代表の強化費に充てるという。また、2025年度の収支についても現状を報告。収入予算が76億3000万円で支出予算が74億3000万円だったが、国内開催のテストマッチなど日本協会主催の試合による収益に苦戦したことや、福岡市