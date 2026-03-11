EXILE NAOTOが11日、東京・日本武道館で開催されたソロツアー『 NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026 』 ファイナル公演の囲み取材に登壇。NAOTOは今回のツアーでピアノの弾き語りに挑戦しており、SWAYとKID PHENOMENON・夫松健介から前向きな姿勢を絶賛された。【ライブ写真】全身赤い衣装でファンの前に現れたNAOTOHONEST BOYZ（R)としてNAOTOと共に活動しているSWAY。ステージに立つNAOTOがどのように映っているのかという話題