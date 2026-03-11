EXILE NAOTOが11日、東京・日本武道館で開催されたソロツアー『NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026』ファイナル公演の囲み取材に登壇。思いや意気込みを語った。【写真】かっこいい！全身赤い衣装を身にまとったNAOTO普段はパフォーマーであるNAOTO。ダンスに特化したライブ構成になっており、NAOTOは「ダンスの可能性を広げたいし、可能性を信じているし、ダンサーがフロントに立つことでライブを成立できるかというのを模索し