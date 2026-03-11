EXILE NAOTO（42）が11日、都内で初の日本武道館公演を開催した。自身2度目のソロツアー「NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026」の最終公演。ダンスパフォーマンスを中心としたステージと、大勢のゲストとの共演で、8000人のファンを熱狂させた。パフォーマーのプライドと可能性を、武道館にぶつけた。「ダンサーがフロントに立ってどうライブを成立させるかを模索した」と、ダンス、歌やラップ、持ち前のトーク力を遺憾なく発揮。さ