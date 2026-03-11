サンフレッチェ広島は３月11日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16第２戦で、マレーシアの強豪ジョホールとホームで対戦した。４日にアウェーで行なわれた第１戦は、前半の早い時間帯でキム・ジュソンが２枚目のイエローカードを受けて退場するなど厳しい戦いを強いられ、広島は１−３で敗れた。ベスト８進出へ後がないホームチームは、18分にチャンスを作る。敵陣ボックス内でクリアボールに反応し