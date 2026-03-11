ヴィッセル神戸は３月11日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16第２戦で、FCソウル（韓国）とホームで対戦した。敵地での第１戦を１−０で勝利していた神戸は、20分に失点する。相手に左サイドを突破されてクロスを上げられると、ゴール前の混戦から最後はパトリク・クリマラにヘディングで押し込まれた。アグリゲートスコアで追いつかれた神戸は31分、左サイドでの永戸勝也のロングスローを小松蓮が