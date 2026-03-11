Q. 春先は何となく気持ちが沈みます。前向きにやる気を出す方法は？Q. 「年度末や春先は、何となく気持ちが沈みます。暖かくて過ごしやすい季節のはずなのに、理由もなく憂うつです。春のメンタル不調を和らげて、前向きな気分でやる気が出るコツがあれば教えてください」A. 「木の芽どき」の特性を理解し、まずは心身をいたわることが大切です実は3月前後の「木の芽どき」は、メンタル不調を起こしやすい時期です。寒暖差で心身が