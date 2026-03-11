俳優の大沢たかおさんは3月11日、自身のInstagramを更新。同日迎えた58歳の誕生日に最新ショットを公開しました。【写真】大沢たかおの最新ショット「お誕生日おめでとうございます」大沢さんは投稿に肉の絵文字を1つ添え、写真2枚、動画1本を載せています。白い半袖シャツを着た姿です。1枚目では両手で持った皿の上においしそうな厚切りの肉が載っています。動画では肉に驚く様子も見せました。コメントでは、「何してもカッコい