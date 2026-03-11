2月に投開票が行われた衆議院選挙で、県警は21件の警告を行い選挙違反取締本部を解散しました。県警は、10日付けで県警本部や県内23署に設置していた選挙違反取締本部を解散しました。今回の選挙では、認められていない場所へのポスターの掲示といった文書掲示違反などあわせて21件の警告を出したということです。